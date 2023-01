Un furto che ha indignato tutti. Qualcuno si è avvicinato all'ambulanza del 118 ferma nella via Cavour a Quartu Sant’Elena per un intervento dei suoi operatori sanitari in una casa di assistenza, ha mandato in frantumi un vetro e si è impossessato di un tablet del 118 e di uno zaino di una operatrice che nel frattempo era impegnata nella casa "Lucrezia" con l'ambulanza parcheggiata all'ingresso.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno già interrogato diverse persone. Si cerca qualche eventuale testimonianza, ma vengono esaminate anche le immagini di una telecamera che potrebbero tornare utili per risalire all'autore dell'assurdo raid.

Qualche giovane nella mattinata è stato accompagnato in caserma e rilasciato, con le indagini che comunque potrebbero essere già ad una svolta.

Il fatto come detto è accaduto nella via Cavour: l'ambulanza del 118 era stata appena parcheggiata per intervento di assistenza a un paziente. Qualcuno ha notato il mezzo, ha afferrato una grossa pietra e ha mandato in frantumi il vetro dell'ambulanza, impossessandosi quindi del tablet del 118 e dello zaino privato di una operatrice.

