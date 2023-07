Un quarantenne di Quartu è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata.

L'uomo è finito agli arresti domiciliari. In più di una occasione, l'indagato avrebbe maltrattato la ragazza che aveva denunciato tutto ai carabinieri della stazione.

Ieri il giudice ha disposto i domiciliari per l'uomo: individuato dai carabinieri è stato accompagnato prima in caserma, poi nella sua abitazione.

Per lui al momento l'obbligo di non mettere piede in strada.

