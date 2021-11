Ennesimo crollo nel centro storico di Quartu Sant'Elena. Questa volta a perdere pezzi è una vecchia casa in ladiri in via Brigata Sassari. I mattoni rossi crudi si sono inzuppati con le piogge e senza manutenzione si sono sfaldati cadendo sulla strada. Per fortuna in quel momento non passava nessuno.

Nei prossimi giorni sarà emessa l'ordinanza che imporrà ai proprietari la messa in sicurezza. prima però occorrerà rintracciarli. Cosa non sempre facile. Molto spesso infatti queste vecchie case sono divise tra eredi sparsi per il mondo e lasciate all'abbandono e al lento e inesorabile scorrere del tempo. Nei giorni scorsi i crolli avevano interessato altre case: due in via Marconi, le altre nelle vie Pitzolo, Pergolesi, Dante e Vittorio Emanuele.

Nel caso di via Vittorio Emanuele sono già stati rintracciati i proprietari che provvederanno alla messa in sicurezza eliminando anche i calcinacci dalla strada, stessa cosa in via Dante, l'edificio che si era sgretolato sotto la pioggia. Il tempo stringe perché continua a piovere e i rischi di nuovi crolli sono enormi.

A frenare le ristrutturazioni sono gli alti costi e i vincoli del centro storico così le case vengono lasciate in balia del degrado.

