Dopo giorni di disagi , rientra l'emergenza topi nella scuola di via Dei Nasturzi a Flumini di Quartu. I tecnici della Proservice che avevano posizionato le esche per conto del servizio antinsetti della Città Metropolitana hanno fatto sapere al Comune che la derattizzazione nella scuola di via Dei Nasturzi a Flumini è andata a buon fine, quindi si potranno avviare tutte le procedure per la riapertura dei locali, dopo l’opportuna pulizia e aerazione di aule e corridoi.

Mai come questa volta i ratti hanno creato danni costringendo i bambini prima a una vacanza forzata di dieci giorni poi al trasferimento e ai doppi turni nei locali di Stella di Mare tra le proteste dei genitori.

Il primo intervento era stato predisposto, dopo opportuni sopralluoghi, nella settimana precedente alle votazioni. La scuola aveva aperto per i seggi per poi chiudere subito. O meglio, i bambini a scuola si erano presentati ma erano stati rimandati a casa perché c’erano ancora i topi. Da qui la necessità di un secondo trattamento e del nuovo posizionamento delle esche.

Per evitare che gli alunni perdessero le lezioni la dirigente aveva predisposto il trasloco per le elementari mentre i bimbi delle materne invece sono ancora a casa.

