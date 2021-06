Quattro ragazzi sono rimasti gravemente feriti durante la notte dopo essere volati fuori strada con la loro auto. È successo prima delle tre sul litorale dove l'auto ha sbandato finendo contro un palo e poi volando su un terreno vicino.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri di Quartu e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in codice rosso in ospedale.

L'auto è stato poi rimossa con i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio e per risalire alle eventuali responsabilità.

I ragazzi non sarebbero in in pericolo di vita.

