Li hanno messi in una cassetta di plastica e gettati via in campagna come se fossero dei rifiuti: sono vivi grazie a un ciclista capitato lì per caso, e al buon cuore delle persone che li hanno adottati.

È un piccolo miracolo di Natale la storia dei sette cuccioli abbandonati nella zona di Bacchixeddu: ritrovati ieri mattina, sono stati già quasi tutti adottati. L’identità della persona senza scrupoli che li aveva condannati a morte, lasciandoli all’addiaccio in campagna senza alcuna possibilità di sopravvivere, probabilmente non verrà mai scoperta, ma per trovare una sistemazione ai sette cagnolini, dalle prime ore del mattino di ieri, si è scatenato un tam tam sui social.

Francesca Toccori, una dei volontari di Pula che si occupa degli animali senza un proprietario, si è subito presa cura dei cuccioli e ha atteso che, uno alla volta, trovassero una casa. «Ne è rimasto solo uno, tutti gli altri sono stati adottati – racconta -, quello che è avvenuto ha dell’incredibile, la voce che sette cagnolini fossero stati abbandonati in campagna si è sparsa velocemente, e grazie al buon cuore di chi non ha esitato a farsi avanti per offrire loro una vita lontano dal canile, adesso quasi tutti hanno un padrone. Ci auguriamo che anche l’ultimo trovi presto una casa e una famiglia disposta ad amarlo».

