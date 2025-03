Un nuovo progetto per promuovere la partecipazione degli adolescenti alla vita comunitaria del proprio paese e dei paesi circostanti. È l’iniziativa intitolata “Ragazzi in movimento” organizzata dal Centro per la Famiglia del Plus Area Ovest in collaborazione con i comuni di Pula, Villa San Pietro, Sarroch, con le consulte giovani e i volontari del servizio civile. L’obiettivo è di incoraggiare i ragazzi di età compresa tra gli undici e i quindici anni ad addentrarsi nelle dinamiche sociali del territorio e delle aree limitrofe. Il progetto è finalizzato a promuovere il benessere, la condivisione di idee, la partecipazione attiva e lo scambio tra loro.

Il primo incontro sarà sabato 29 marzo a Villa San Pietro presso il centro giovani in Via Parodi dalle 17.30 alle 20.30 con l’attività “speed game”; il secondo appuntamento, la settimana dopo, il 5 aprile, sarà a Pula all’oratorio della parrocchia San Giovanni Battista al medesimo orario con la “caccia al tesoro whatsapp”; infine, l’ultimo incontro sarà a Sarroch al centro di aggregazione sociale in via Giotto con le miniolimpiadi. Tutte le attività termineranno con una merenda condivisa offerta dai Servizi organizzatori.

