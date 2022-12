Quattro posti di lavoro per il cantiere che verrà aperto per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo del territorio di Pula. Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale di Sardegna Lavoro entro il 21 dicembre.

Le figure professionali richieste sono: 1 operaio qualificato per l’uso della motosega, due braccianti agricoli, e un impiegato tecnico con diploma di perito agrario, agrotecnico, perito edile o geometra.

I candidati selezionati verranno assunti a tempo determinato con un contratto di categoria del settore privato corrispondente alla loro categoria. Presentare il proprio Isee darà a ciascun candidato un maggiore punteggio, ma verranno accettate anche le domande che ne sono prive.

© Riproduzione riservata