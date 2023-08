Sono stati riaccompagnati al villaggio turistico che li ospita, i turisti evacuati ieri pomeriggio durante il rogo che si è avvicinato pericolosamente alla di Piscina Rei, con 300 ospiti.

I turisti sono stati in parte evacuati con gommoni e trasferiti provvisoriamente all'Escargot e in chioschi vicini in attesa della fine dell'emergenza. Ora sono tutti rientrati nelle loro camere all'Eos village, una delle strutture ricettive più importanti e conosciute del litorale di Costa Rei.

Un’esperienza non facile da dimenticare. «Non appena abbiamo visto le fiamme -racconta Stefano Carta, titolare del villaggio con il padre Antonello – ci siamo tutti dati da fare. Abbiamo mobilitato lo staff e tutti i nostri dipendenti riuscendo a bloccare le fiamme a poca distanza dalla recinzione. Un lavoro straordinario assieme a- tutti gli operatori della macchina antincendio. Abbiamo invitato i nostri ospiti a spostarsi in spiaggia. Diversi di loro sono stati poi trasferiti in locali al sicuro sul litorale. Ora sono tutti tornati nel villaggio. A noi interessava solo questo. Ma abbiamo passato momenti di grande preoccupazione: nessuno è rimasto ferito».

Fuga in gommone da Piscina Rei

