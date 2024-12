Nuovo incidente sulla 554, all’altezza dell’incrocio con via Giulio Cesare a Monserrato.

A scontrarsi due auto: la dinamica è ancora tutta da ricostruire. Ma se per i coinvolti pare non ci siano gravi conseguenze, sono più pesanti quelle sulla circolazione: una lunga coda si è formata in direzione Quartu.

Non c’è pace quindi per chi deve transitare sulla Statale che circonda l’hinterland orientale di Cagliari: questa mattina il ribaltamento di un veicolo all’altezza di Selargius ha imposto la chiusura della strada e paralizzato la circolazione fino all’asse mediano e su, in via Cadello. La situazione era tornata alla normalità solo dopo alcune ore.

(Unioneonline/E.Fr.)

