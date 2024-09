Sono bastati pochi minuti di pioggia intensa per allagare alcune strade di Selargius, soprattutto in centro dove diverse vie sono diventate impraticabili. Da via Roma a via Trieste, sino a via Istria, dove il livello dell’acqua ha reso impossibile il passaggio delle auto. Stessa situazione in via San Nicolò, via San Martino, via della Libertà, con decine di fotografie postate sui social.

Un problema che si presenta in occasione di forti acquazzoni come quello di questo pomeriggio, in primis nelle strade del centro abitato come via Istria, classificata come zona a rischio idrogeologico per via del passaggio sotterraneo di uno storico canale che in caso di nubifragi si riempie e fa emergere l’acqua in superficie.

Caos e strade allagate anche a Monserrato.

© Riproduzione riservata