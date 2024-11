A Muravera la festa di Santa Lucia quest’anno (13 dicembre) sarà «un momento di raccoglimento, preghiera e riflessione» senza i festeggiamenti civili. La decisione è stata presa dal comitato di cui faceva parte anche Simone Pisu, giovane di Muravera scomparso alcuni mesi fa in seguito ad un incidente stradale.

«Ci è impossibile – scrivono i ragazzi e le ragazze del comitato - ritrovare lo stesso spirito e l’entusiasmo che ogni anno ci spingevano a organizzare con passione la nostra amata festa. Quest'anno ci concentriamo esclusivamente sull'aspetto religioso. Ci teniamo a precisare – aggiungono - che il nostro non è un addio ai festeggiamenti, ma solo un momento di pausa e riflessione. Speriamo nella vostra comprensione e nel vostro sostegno, per poter ripartire insieme con lo spirito giusto l’anno prossimo».

Per il comitato – ma anche per l’intera comunità di Muravera – Simone non era solo un amico, ma un fratello, un compagno, un Obreri. I ragazzi di Santa Lucia oltre dieci anni fa hanno riscoperto e riproposto una delle feste di quartiere più belle del paese. E ogni volta l’hanno organizzata con entusiasmo e passione tra gli applausi dei muraveresi. Stavolta il prossimo 13 dicembre solo «preghiera e riflessione, che consideriamo il cuore della festa». In ricordo di Simone.

© Riproduzione riservata