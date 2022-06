Ancora un incidente stradale al settimo chilometro della statale 387, a poche centinaia di metri dal luogo dove, domenica notte, è morta una donna romena.

Il nuovo incidente si è verificato verso le 8.30 del mattino: uno scontro frontale fra due auto, una Ford Fiesta, condotta da un automobilista residente a Settimo San Pietro, e una Fiat Cinquecento, guidata da una giovane di 26 anni di Donori.

I due sono stati subito soccorsi dal 118 e trasferiti in ospedale in codice rosso. Hanno riportato varie fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia locale di Monserrato: i rilievi sono stati coordinati dal comandante Massimiliano Zurru.

All'origine dell'incidente ci sarebbe stata un’invasione di corsia da parte di una delle due macchine.

Dopo la rimozione dei mezzi, i traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

