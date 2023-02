Tre persone denunciate per una truffa online: la vittima è una donna di Senorbì.

Sono state individuate dai carabinieri della locale Stazione in seguito alla querela sporta dalla 35enne. I tre deferiti sono un pensionato 61enne, un 33enne e un 60enne, residenti rispettivamente a Modena, Verona e Pavia, tutti già noti alle forze dell’ordine. La donna aveva pubblicato sul web un annuncio per la vendita di un giubbotto per la somma di 50 euro. È stata contattata da una donna dall'accento francese, non ancora identificata, che raggirando la vittima ha affermato di voler aderire alla sua offerta. Le ha quindi proposto di recarsi in uno sportello bancomat delle Poste affinché le potesse accreditare il denaro. Le ha dunque dettato telefonicamente una serie di operazioni. Appena finita la telefonata, però, la 35enne ha stampato l’estratto conto e ha scoperto che le erano stati sottratti 4.720 euro.

Al termine di un'indagine, i carabinieri, seguendo i movimenti del denaro sono arrivati a tre carte Postepay detenute dalle persone denunciate.

