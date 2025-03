Folla e divertimento per il Carnevale a Maracalagonis con un lungo corteo di carri allegorici, maschere e tanta musica.

Una manifestazione organizzata dalla Pro loco e dall'associazione "Su Martis de agoa”, con la collaborazione del Comune.

Un appuntamento che affonda le radici nel tempo. Saranno presenti anche tre maschere ospiti: Is Mustayonis e S’Orku Foresu (Sestu), Sos Traigolzos (Sindia) e S’Accabadora Pianalzesa (Planargia). Dopo la sfilata, l’arrivo in Piazza Chiesa per l’esibizione finale delle maschere.

