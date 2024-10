Altri 200.000 euro a disposizione del Comune di Maracalagonis per un nuovo progetto “Lavoras” che venerdì dovrebbe essere approvato dalla Giunta comunale di Maracalagonis e che prevede nove assunzione, a tempo determinato. Una boccata d’ossigeno per i disoccupati del posto che attendono una occasione di lavoro. Il bando sarà proposto dall’Ufficio di collocamento che sarà pubblicato anche dagli uffici preposti del Comune, anche in tempi brevi. A Maracalagonis è in corso anche un altro cantiere Lavoras che è già intervenuto nelle scuole e nelle strade interne.

