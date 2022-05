Un 33enne di Mandas ha messo in vendita su un noto sito di annunci online una stufa a pellet e ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è detto molto interessato all’acquisto e lo ha invitato a raggiungere uno sportello ATM per ricevere l’acconto per l’acquisto. Dopo averlo indotto a compiere una serie di operazioni allo sportello bancomat, ha in realtà ottenuto il versamento di 253 euro sulla propria carta postepay, mentre il raggirato era convinto di aver ricevuto sul proprio conto quel denaro.

Solo successivamente la vittima del truffa si è resa conto di quanto accaduto e ha contattato i carabinieri di Senorbì che hanno identificato e denunciato il presunto responsabile, un 34enne di Chieti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata