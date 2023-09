Verrà restaurata la casa cantoniera numero 46 all’interno del territorio di Mandas, quella che per i residenti è conosciuta con il nome di cantoniera di Bocci Ois. Il progetto di recupero, inserito in un piano più ampio di sviluppo dei servizi turistici, verrà finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnati (Pnrr) messi a disposizione dalla Comunità Europea per promuovere e sviluppare il turismo locale legato alla storia e alle attrattive del territorio. «Siamo davvero soddisfatti – dice il sindaco Umberto Oppus –, come amministrazione comunale ci siamo presi l’impegno di portare avanti il progetto di recupero della cantoniera in particolare dopo l’incendio del 2021».

L’obiettivo del Comune è, con questo progetto già completato, trasformare la struttura, oggi abbandonata, nel fulcro del turismo sul territorio. Il prossimo passo, dopo la convocazione della Conferenza dei Servizi, sarà quello di passare all’appalto dei lavori. «Nel 2024 la nostra comunità riavrà un suo importante scrigno di storia», conclude il primo cittadino. Il finanziamento sarà gestito direttamente dalla Rete Ferroviaria Italiana, che si è aggiudicata anche i lavori per la sistemazione di diversi tratti delle linee ferroviarie Mandas -Sorgono e Mandas Arbatax.

