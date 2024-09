Cerimonia di saluto, nel Comune, al Maresciallo, per il Maggiore Roberto Perna che ha terminato il suo incarico come comandante della stazione dei carabinieri di Mandas ed è stato nominato al comando di Senorbì. «La nostra comunità rivolge un augurio di cuore al Maggiore Perna per la nuova nomina e i sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi quattordici anni alla guida dei carabinieri di Mandas», ha detto il sindaco Umberto Oppus.

A Senorbì, nuova destinazione per Roberto Perna, nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di saluto al Luogotenente Roberto Ravagnan, dal 2017 al comando della stazione dei carabinieri nel centro della Trexenta. Una cerimonia molto sentita che si è svolta alla presenza del sindaco Alessandro Pireddu, del parroco don Giancarlo Dessì e delle autorità civili, militari e religiose della cittadina.

«Vogliamo ringraziare il luogotenente Ravagnan per il lavoro svolto per la tutela del territorio - ha detto il primo cittadino -, fra l’Arma e l’amministrazione comunale c’è sempre stata un’ottima collaborazione e sono certo che anche con il futuro comandante, al quale siamo pronti a dare il benvenuto, rimarrà tale. Da parte del Consiglio comunale e di tutti i cittadini di Senorbì non posso che augurare a Ravagnan i migliori successi nel prosieguo della sua carriera».

© Riproduzione riservata