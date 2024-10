Domiciliari con braccialetto elettronico per un 32enne di Serdiana, denunciato dai genitori esasperati per le continue vessazioni e aggressioni cui erano sottoposti da tempo.

Lo scorso luglio marito e moglie, di 59 e 56 anni, hanno deciso di denunciare le ripetute aggressioni subite dal figlio convivente, che chiedeva continuamente denaro per far fronte alle sue dipendenze. Ne è scaturito un clima di paura e perenne soggezione, con i genitori avviliti per i continui episodi di violenza verbale.

I carabinieri della Stazione di Dolianova hanno deferito il giovane per maltrattamenti in famiglia e avviato le indagini. Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, il Tribunale ha ritenuto necessaria la misura degli arresti domiciliari, per evitare ulteriori maltrattamenti e garantire la sicurezza dei coniugi.

Questa mattina i militari hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura.

