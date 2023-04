Domani 5 aprile alle 11 (spettacolo per le scuole) e giovedì alle 20, al Teatro Civico di Sinnai, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Davide Levi, al suo debutto alla guida della compagine cagliaritana, propone due appuntamenti musicali per “Un’Isola di Musica 2023”, consueta rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna.

Dopo due pagine sinfoniche, la prima del Classicismo e la seconda del Romanticismo musicale (violoncello solista Emanuele Galanti), nella seconda parte, durante la nuova accattivante versione di Pierino e il lupo, celeberrima favola sinfonica per bambini di Sergej Prokof’ev. Il programma musicale prevede quindi l’esecuzione di: Le nozze di Figaro: Ouverture di Wolfgang Amadeus Mozart; Kol Nidrei per violoncello e orchestra op. 47 di Max Bruch; Pierino e il lupo, op. 67 - favola sinfonica per bambini per voce narrante e orchestra di Sergej Prokof’ev.

Pierino e il lupo viene rappresentata, per la prima volta, a Mosca nel 1936 e racconta la storia di un bimbo, Pierino, che con l’aiuto di un uccellino cattura un temibile lupo. Ogni personaggio è rappresentato da un tema musicale, affidato ad un particolare strumento. La voce recitante racconta la favola mentre la musica di Prokof’ev commenta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti e descrivendo le azioni di ciascun personaggio. Questi ultimi sono interpretati dai seguenti strumenti: flauto traverso, clarinetto, timpani, archi (violino, viola, violoncello, contrabbasso), fagotto, oboe, corni. Il concerto è rivolto soprattutto alle famiglie ed è particolarmente adatto per bambini ed anziani, ai quali si è pensato anche nel prezzo simbolico e negli orari d’inizio della manifestazione

