Dopo essere stato respinto da una giovane donna, ha iniziato a perseguitarla: prima l’ha ripetutamente offesa in pubblico, poi ha proseguito con gli insulti sui social network, arrivando anche a postare un video di ingiurie in lingua araba contro di lei. Il filmato è stato poi cancellato, ma il responsabile – un 39enne di origine marocchina, venditore ambulante già noto alle forze dell’ordine – non ha evitato i guai.

Dopo la denuncia della malcapitata sono infatti scattate le indagini e ieri a Guasila i carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

L’accusa di cui dovrà risponde è quella di diffamazione e ingiurie.

