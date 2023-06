Spaigge col pienone sulla costa sud orientale da Torre delle Stelle aVillasimius, Castiadas e Costa Rei. E ovviamente lunga fila di auto soprattutto sulla nuova orientale sarda, sul litorale di Quartu e sulla 554. La prima vera domenica estiva, con temperature invitanti per un tuffo in acqua.

«Prevediamo una buona stagione – dice il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: le nostre spiagge continuano ad essere fra le più gettonate».

Tanti bagnanti a Simius e nelle altre spiagge di Costa Rei e di Villasimius dove il pienone è atteso nella prima decade di luglio. I Comuni intanto prendono i primi provvedmenti. La Giunta comunale di Villasimius, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Luca Dessì, ha istituito la Zona a traffico limitato da oggi al 1 ottobre prossimo, dalle 19,30 alle ore 01.

La delibera di Giunta stabilisce pure (all’interno del perimetro della Zona a traffico limitato) il divieto di transito a biciclette, monopattini, overboard e segway in orario di interdizione del traffico. Nel Sarrabus il bus navetta che unisce Muravera e Villaputzu al mare di Porto Corallo, fa la sosta anche a San Vito come era stato richiesto dal sindaco Marco Siddi. «In origine, l'appalto – dice il sindaco di San Vito Marco Siddi - non prevedeva fermate in paese. Grazie all'intervento dell'amministrazione comunale e la disponibilità di quelle di Villaputzu e Muravera che hanno rinunciato ad alcune corse, la Regione ha potuto inserire anche la fermata a San Vito. Il servizio andrà avanti per tutta l'estate».

© Riproduzione riservata