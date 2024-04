Tre ladri sono stati costretti alla fuga dal sistema di allarme mentre cercavano di entrare nella sede di una impresa di edile sulla statale 554. Una sede blindata con un sofisticato sistema d'allarme.

I malviventi non sono riusciti a forzare l'ingresso dandosi ad una precipitosa fuga fra le campagne circostanti e poi probabilmente in auto. I ladri sarebbero stati filmati da una telecamera e avrebbero agito col volto mascherato. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri. I malviventi sono entrati in azione in piena notte.

L'azienda presa di mira è collegata alla Sicurtecnica. «Non appena scattato l'allarme - si legge in una nota della stessa Sicurtecnica- è stata inviata sul posto una squadra di pronto intervento della società di vigilanza. Sono stati subito avvertiti anche i carabinieri ed il responsabile del cantiere. I ladri sono tre, arrivano da un terreno adiacente, si affacciano adagio con cautela e sbucano di lato ad un container, sono coperti completamente per essere irriconoscibili, solo uno prende coraggio, esce allo scoperto, cerca di forzare la porta del container, ma non riesce, interviene subito un altro ladro in soccorso per aiutarlo ad aprire la porta, si sposta per cercare una leva per aiutare… Oramai il tempo si fa prezioso, la paura di essere presi si fa concreta, il terzo uomo da palo che scruta la statale 554 sicuramente intravede la nostra pattuglia arrivare al cancello e allerta i due del nostro arrivo, non hanno scampo se non la fuga verso la campagna».

© Riproduzione riservata