Incidente sulla litoranea di Flumini con il coinvolgimento di alcune auto. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, con l’immediato arrivo di un’ambulanza del 118 e della Polizia locale per i rilievi di legge.

Si registrano alcuni feriti, che hanno riportato conseguenze non gravi. Sono tutti finiti in ospedale per accertamenti.

Ieri notte, sulla 554, un altro scontro fra un Tir e un'auto, in questo caso senza feriti. Ma col traffico subito in tilt.

Domenica sera lunghe file ovunque, dopo la giornta al mare, da Terra Mala, sullo svincolo per Maracalagonis, e nella via Da Vinci sul litorale quartese.

© Riproduzione riservata