Sono sei le auto coinvolte in un maxi incidente avvenuto stamattina sulla Statale 131 in territorio di Sestu.

Intorno alle 8 sono intervenuti sul posto, al km 8.900, in direzione Cagliari, i Vigili del fuoco che hanno estratto da una macchina una donna, affidandola poi ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale in codice giallo e gli accertamenti del caso.

Tutti illesi gli occupanti delle altre vetture, messe in sicurezza dagli uomini del 115.

Per i rilievi di legge ha operato la Polizia stradale.

(Unioneonline/s.s.)

