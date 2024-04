Si sta cercando di risalire alle cause dell'incendio scoppiato questa mattina nelle campagne alla periferia di Settimo San Pietro. I Vigili del fuoco che hanno spento il rogo con la collaborazione dei Volontari del Masise hanno messo in sicurezza il sito effettuando poi un sopralluogo proprio per cercare di risalire alla causa dell’incendio che ha aggredito stoppie e terreni coltivati.

Le fiamme, spinte dal vento, si sono diffuse rapidamente nella zona fra la pianura antistante la zona di Cuccuru Nuraxi e S'ecca Lepurias.

L'immediato intervento dei Vigili del fuoco e dei volontari del Masise è servito a salvare campi coltivati a gtrano e altre colture.

