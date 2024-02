Si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale di Is Mirrionis la donna di 72 anni rimasta intossicata nel tardo pomeriggio di lunedì nell’incendio divampato nel suo appartamento al settimo piano di una palazzina di via Germania, a Quartu.

La pensionata è stata ricoverata in codice rosso, sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso. Per fortuna non corre pericolo di vita.

Di sicuro si è rischiato grosso, con la vittima che, nonostante le fiamme, ha comunque avuto la lucidità di lanciare l'allarme alla centrale operativa dei Vigili del fuoco di viale Marconi.

Gli uomini del 115 l'hanno poi soccorsa affidandola al personale 118 che l'ha trasferita all'ospedale.

La donna avrebbe ingerito il fumo che invadeva l’appartamento.

Quanto alle fiamme, potrebbero essere state provocate da un cortocircuito.

© Riproduzione riservata