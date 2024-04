Il Comune premia le famiglie dei 14 bambini nati a Sarroch nel 2023. Durante una cerimonia che si è tenuta al Centro di aggregazione sociale di via Giotto, sono state consegnate le pergamene per l’assegno di natalità da 1000 euro stanziato dall’assessorato alle Politiche sociali per i nuovi nati.

Nel corso del 2023, in paese sono nati solamente 14 bambini, un dato che evidenzia ancora una volta come la denatalità sia una tendenza oramai consolidata, e rappresenti un problema da affrontare per evitare un crollo demografico.

«L'assegno di natalità - spiega Biancarosa Meloni, vice sindaca e assessora alle Politiche sociali - è una misura che punta ad incentivare la genitorialità, attraverso un sostegno di tipo economico. Crediamo che questo tipo di misure, insieme agli altri servizi che il settore sociale del nostro Comune mette a disposizione, siano di grande aiuto alle famiglie, soprattutto nei primi mesi di vita del neonato».

© Riproduzione riservata