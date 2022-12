Sinnai oggi e domani in festa per la patrona Santa Barbara. Oggi alle 16,30 si terrà la benedizione eucaristica. Alle 18 messa in memoria di don Alberto Pistolesi e dei soci defunti del Comitato della sagra.

Domani, domenica, alle 11, messa per i 50enni. Alle 17,30, la processione col simulacro della patrona con la banda musicale "Giuseppe Verdi". Il corteo di preghiera attraverserà le vie Roma, Colletta, Diaz, Piazza Scuole, Deledda, Roccheddas, Ninasuni, Piazza scuole, Serri, Roma, Piazza chiesa. Alle 18 la messa solenne celebrata dal cardinale Arrigo Miglio e animata dal coro Segossini.

Per il cardinale Miglio, il ritorno a Sinnai dopo le numerose visite fatte quando era l'arcivescovo di Cagliari.

