Medaglia d’argento per Claudio Argiolu e Matteo Porru di Guasila al Barber Contest Costa Rossa, il più grande evento dedicato alle barberie che si tiene in Sardegna. Nella piazza Belvedere dell’Isola Rossa (Trinità d’Agultu) si sono esibiti e sfidati 75 barbieri arrivati da ogni parte d’Italia per una gara di taglio di altissimo livello resa ancora più suggestiva dallo sfondo mozzafiato del tramonto sul mare.

In rappresentanza della Trexenta hanno partecipato Claudio Argiolu (38 anni) e Matteo Porru (28 anni) che hanno portato a casa il secondo premio nella sezione modellatura della barba. I due professionisti di Guasila, coinvolti nel Contest da Omar Usai di Nurri, si sono presentati in gara con il giovane modello Pietro Lilliu, 19 anni di Guasila. «Siamo davvero felici per questo splendido risultato, abbiamo vissuto un’esperienza unica», ha detto Argiolu, dopo aver alzato il trofeo.

A conquistare il primo premio è stato Alessandro Fiori di Sassari. Samuel Usai (10 anni di Nurri, figlio d’arte) è il più giovane concorrente premiato al Barber Contest Costa Rossa. A giudicare i partecipanti una giuria composta da alcuni dei migliori “artisti del taglio” a livello nazionale e internazionale.

