Consiglio comunale urgente, mercoledì 10 maggio alle 16, a Guamaggiore.

L'assemblea è chiamata ad esprimersi su un progetto per l'installazione di sei gigantesche pale eoliche nel territorio comunale.

Si parla della installazione di sei pale eoliche alte 220 metri con una base sotto terra di 60 metri per 80 metri: Una di queste pale dovrebbe essere realizzata vicino al nuraghe Barru, tra le reggie nuragiche più imponenti dell'intera Sardegna. A essere interressate dal progetto sono sei zone diverse, compresa quella di "Su pranu de Ruienna". Il territorio comunale ospita una ventina di nuraghi.

Sarà l'Aula a deliberare: a questo punto il "No" appare scontato. Continua la battaglia dei Comuni sardi contro le pale eoliche. Di recente, proprio in Trexenta, le amministrazioni cittadine di Mandas, Gesico e Selegas hanno convocato un Consiglio comunale congiunto per contrastare qualsasi piando di realizzazione delle pale eoliche nel territorio.

"L'assemblea consiliare - dice il sindaco Nello Cappai - è chiamata ad esprimersi su un progetto che personalmente respingo con tutta forza: tra l'altro una delle pale è prevista nelle vicinanze del Nuraghe Barru, sul quale è incentrato il nostro progetto di valorizzazione in chiave turistica delle risorse archeologiche. Il nostro futuro, va ribadito, si chiama soprattutto agricoltura e turismo".

