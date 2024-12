Tanto entusiasmo e partecipazione oltre le aspettative per la divertente rassegna “Trova il presepe” promossa dalla Pro loco di Gesico.

Sono iniziate ieri, sulle pendici del Monte San Mauro, le ricerche degli indizi da parte dei concorrenti che si sono iscritti numerosi per partecipare al gioco di Natale.

«Noi soci della Pro loco abbiamo nascosto un presepe nel Monte, agli esploratori il compito di trovarlo», spiega Carlo Carta, presidente dell’associazione turistica.

Le ricerche andranno avanti sino all’Epifania. «I primi giocatori abili e fortunati che riusciranno a trovarlo dovranno semplicemente fare un selfie e pubblicare l’immagine cercando di non far capire la posizione, in modo che il gioco possa continuare», conclude Carta. Ai primi classificati va come premio un buono per una pizzata per quattro persone, ai secondi un buono per una pizzata per tre e infine ai terzi un buono per una pizzata per due.

Domani, lunedì 23 dicembre, in occasione della giornata dedicata ai fossili organizzata dalla cooperativa Antes, nei locali dell’ex banca si terrà la presentazione del libro “Manuale intergalattico di geologia della Sardegna” di Luigi Sanciu, seguita dalla visita guidata alla Mostra dei fossili.

