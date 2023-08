A Gesico finalmente arriva il bancomat. Nel piccolo centro dell’alta Trexenta, 780 residenti, è attivo un nuovo servizio a beneficio della popolazione. Nella suggestiva cornice de "Sa Panga", la vecchia piazza nel centro del paese, è stato installato il bancomat del Banco di Sardegna. L’amministrazione comunale, ma anche le associazioni locali, hanno insistito parecchio con l’istituto di credito per avere l’importante servizio.

In Trexenta il Banco di Sardegna ha chiuso in pochi anni diversi sportelli bancari, in particolare sono stati sacrificati quelli dei centri più piccoli: Gesico, Suelli, Selegas e Barrali. Le proteste di sindaci e cittadini erano state solo parzialmente blandite con la promessa dell’apertura dei servizi bancomat attivi 24 ore su 24 in paese.

Gli abitanti di Gesico non saranno quindi più costretti a recarsi nei paesi vicini per effettuare prelievi di contante, pagamento dei bollettini, ricariche telefoniche e diverse altre funzioni offerte dal sistema elettronico installato davanti al locale gestito dalla Pro loco. Edificio che presto ospiterà il Museo del Credito Agrario e Contadino e che – guarda caso – si trova proprio di fronte all’ex Banco di Sardegna.

