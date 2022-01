Due algerini sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Quartu con l'accusa di furto di generi alimentari e di apparecchiature elettroniche all'interno del Carrefour. I due, che sono arrivati dal Centro di prima accoglienza di Monastir, sono stati notati dai vigilantes del grande emporio che li hanno bloccati. Immediato l'arrivo di una pattuglia di carabinieri di Quartu che erano impegnati nelle vicinanze in un servizio di prevenzione.

I due extracomunitari sono stati presi in consegna dagli stessi militari che li hanno perquisiti. Addosso, avevano la refurtiva per un valore di quasi 500 euro, subito restituita al proprietario. Saranno accompagnati in mattinata al Palazzo di giustizia di Cagliari per essere processati.

