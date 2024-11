Intensa attività elettrica sul versante occidentale del Golfo degli Angeli, soprattutto tra Capoterra e Sarroch, con una cella temporalesca attiva sulla zona: i fulmini rischiarano il cielo.

Per la giornata di domani in Sardegna, secondo i meteorologi dell’Arpas, è previsto cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati nella seconda parte della giornata.

Le temperature saranno stazionarie o in diminuzione in entrambi i valori.

Venti: deboli di direzione variabile tendenti a disporsi dai quadranti orientali sul settore settentrionale.

(Unioneonline)

