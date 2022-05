Una macchina e un’autocisterna si sono scontrate lungo la Statale 554, all’altezza di Selargius.

L’incidente è avvenuto in direzione Cagliari per cause in via di accertamento. Il bilancio parla di una donna ferita soccorsa dai sanitari.

La circolazione verso il capoluogo è stata deviata provvisoriamente sulla 131 dir.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, il personale di Anas per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile e i Vigili del fuoco.

