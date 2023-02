Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri sera intorno alle 22.40 in via San Salvatore, a Settimo San Pietro. Due auto si sono scontrate frontalmente, all'altezza del distributore Ip.

Ad avere la peggio una coppia di ragazzi che viaggiava a bordo di una Fiat Seicento rossa. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: la giovane al Policlinico e il guidatore al Brotzu. Illeso il conducente dell'altro mezzo coinvolto.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, per la rimozione delle carcasse dei veicoli.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata