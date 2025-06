Due appartamenti coinvolti e 18 dichiarati temporaneamente inagibili, sino alle verifiche che saranno svolte dai tecnici competenti. È il bilancio dell'esplosione, seguita da un incendio, avvenuta attorno alle 16 di oggi in una palazzina in via Guido Rossa a Guspini. Il rogo ha causato anche quattro feriti: tre accompagnati in ospedale a San Gavino per aver respirato del fumo, una per delle ustioni riportate nel tentativo di spegnere le fiamme. Tra i coinvolti anche una donna di 100 anni.

A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco del Comando di Cagliari, con una squadra di pronto intervento dal distaccamento di Sanluri. A supporto un'autobotte, un'autoscala e un carro autoprotettori, sotto il coordinamento del funzionario di guardia. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme e hanno evitato che il rogo si estendesse all'intera palazzina. Gli occupanti sono stati tutti evacuati.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in fase di accertamento: l'ipotesi è che a causare l'incendio sia stata l'esplosione di una bombola. Sono stati interessati due appartamenti, posti rispettivamente al quinto e sesto piano dell’edificio.

