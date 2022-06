Un’esplosione si è verificata poco fa in un’abitazione di Flumini di Quartu, in via Damiano Filia.

A saltare in aria sarebbe stata una bombola di gas da cucina, probabilmente per un corto circuito avvenuto in casa.

L'allarme è stato immediato con l'arrivo dei Vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e della Stazione.

In merito non si hanno altre notizie. Pare che non ci siano comunque dei feriti.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

