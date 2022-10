Il Comune di Elmas presenta il nuovo sistema di raccolta differenziata. "Abbiamo iniziato questo percorso insieme ad ETAmbiente che ha vinto l'appalto e siamo convinti che ci sarà un'ottima collaborazione - dice la sindaca Maria Laura Orrù -. Elmas ha un sistema di raccolta differenziata che nel tempo ha dato risultati importanti sono certa che si riuscirà anche a migliorarlo".

Tra le principali novità ci sono soprattutto i nuovi canali di comunicazione pensati per accompagnare i cittadini nel servizio. Aperto un sito internet dedicato e la pagina Facebook dal titolo Elmas Differenzia, più una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Oltre al numero verde già attivo e alla possibilità di contattare il servizio sui social, sarà inoltre attivato a breve uno sportello.

A livello operativo invece le modifiche saranno limitate alle giornate di raccolta, ma non alla frequenza di ritiro, anche se la tabella definitiva non è stata ancora messa a punto e verrà comunicata in seguito.

"Siamo convinti che rispetto agli standard di pulizia del territorio che vorremmo raggiungere riusciremo a fare un ottimo lavoro - dice ancora la sindaca -. Il sistema di raccolta differenziata è fondamentale per tutte le amministrazioni e siamo consapevoli di avere sul territorio dei cittadini molto virtuosi".

