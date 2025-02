Due giardinieri e cinque operai: il Comune è alla ricerca di personale da inserire a tempo determinato nelle propria pianta organica per la cura del verde. Dovranno occuparsi di aumentare, curare e valorizzare il patrimonio boschivo di Domus de Maria, i sette lavoratori che verranno assunti per l’apertura di nuovi cantieri legati al verde.

Per partecipare alla selezioni sarà necessario presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dell’Aspal. Per i lavoratori scelti è previsto un contratto a tempo determinato: le figure richieste sono 2 giardinieri qualificati e cinque operai generici addetti alla manutenzione del verde. Gli interessati in possesso dei requisiti presenti nel bando potranno presentare la domanda online entro il 6 febbraio. Con l’assunzione del nuovo personale, l’amministrazione comunale punta a migliorare il verde cittadino, anche attraverso la piantumazione di nuove essenze arboree.

