Il Comune di Burcei promuove il Bando per il progetto “Ritornare a casa plus” per l’annualità 2024. «L’obiettivo – dice Tilde Scalas, assessora ai Servizi sociali - è quello di dare la possibilità a chi ha una disabilità gravissima di potersi curare a casa, senza essere affidato agli ospedali o alle strutture residenziali assistite. Con la possibilità ovviamente - ha aggiunto l’assessora - di poter godere di una assistenza qualificata con la disponibilità, ad esempio, anche di una badante, oltre che di figure mediche e specialistiche anche per la rieducazione. Interventi insomma di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissime».

Le domande possono essere presentate sino al 27 settembre prossimo (le integrazioni documentali eventualmente richieste dovranno pervenire ìl 4 ottobre, a pena di esclusione) e devono essere inoltrate esclusivamente mediante apposito modulo corredato da certificazione medica specialistica recente, ovvero relazioni e certificazioni prodotte negli ultimi sei mesi da parte di medici specialisti di struttura pubblica o privata accreditata e convenzionata.

© Riproduzione riservata