Droga, contanti, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per preparare dosi di ketamina: è quanto trovato a Decimomannu dai Carabinieri nell’abitazione di una 29enne, arrestata nel corso di un’operazione per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sintetiche.

La donna, residente a Quartu e già nota alle forze dell'ordine, è stata sorpresa dai militari mentre, in modo artigianale, stava cristallizzando 50 grammi di stupefacente. Per evitare i controlli, la droga era stata precedentemente sciolta in acqua. All’arrivo dei Carabinieri, la donna stava utilizzando una padella per far evaporare il liquido e ottenere così dei cristalli puri, pronti per essere suddivisi in dosi e venduti.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, bilancini di precisione indispensabili per suddividere le dosi, e materiale per il confezionamento necessario a preparare le singole porzioni di ketamina. Il kit è stato sequestrato e ora si trova sotto custodia, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici. Dopo l’arresto, la donna è stata trasferita presso la caserma dei Carabinieri per le formalità di rito, al termine delle quali è stata tradotta nella casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata