Si è concluso in serata il Carnevale sinnaese edizione 2025, con la “Pentolaccia a cavallo”: 34 i cavalieri iscritti. Sono arrivati da Cagliari, da Villamassargia, Iglesias, San Gavino, Isili, Sant’Andrea Frius, Senorbì, Carbonia, Monserrato, Uta, Furte e Sorso. Lanciati al galoppo, in molti hanno centrato le pentole a colpi di bastone. Per Sinnai hanno partecipato Moreno Ollastu e Simona Cappai.

Un appuntamento proposto dalla Pro Loco con la collaborazione dei Cavalieri San Ranieri di Villamassargia e il patrocinio del Comune di Sinnai.

Alla manifestazione hanno partecipato tanti spettatori arrivati da diversi centri dell'hinterland. Il servizio d'ordine è stato curato dalla Polizia locale.

