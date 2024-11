La manifestazione promossa sino a domenica dalla Pro Loco, a Sinnai, denominata “Arte, tradizioni cultura”, offre ai visitatori anche la possibilità di ammirare i cestini i giunco e fieno. A Sinnai esistono alcuni piccoli musei privati di cestineria locale, dove si può capire quale sia la vera arte dell’intreccio del giunco e del fieno.

«Da ricordare che i cestini», dice la presidente della Pro Loco, Paola Asuni, «sono esposti anche nel Museo di Berlino donati, tanto tempo fa, dal gruppo folkloristico con l’allora presidente Cesarino Cocco, durante le esibizioni che il gruppo sinnaese aveva tenuto in diverse località della Germania». Domani, sabato 9 novembre, alle 15.30 è in programma una mostra del dolce e del cestino in biblioteca (piazza Chiesa) con successive visite alle case campidanesi “Corti Froria” in via d’Arborea col laboratorio de su pistoccu, e alla casa Anedda di via Oristano dove si potranno anche ammirare la collezione privata di costumi sardi Gigi Frigau e l’angolo riservato alla esposizione degli scialli.

Domenica 10 novembre, ancora visite alle case Froria e Anedda e dalle 11, in piazza Chiesa, degustazione de su pistoccu, offerta del caffe e l’esibizione dei tenore di Orgosolo. Nel pomeriggio sono previste visite in case campidanesi e la chiusura.

