Una scuola di volo per piloti aerei.

Nell’aviosuperficie di Castiadas hanno preso il via i corsi di formazione a cura dell’Avio Sardinia Academy.

«Dopo tanti anni abbiamo finalmente realizzato questo sogno – commenta Paolo Contini, uno tra i fondatori della scuola – La Provincia del Sud Sardegna, così come l’intera Isola, potrà ora vantare una struttura didattica all’avanguardia, destinata sia ai giovani che desiderano intraprendere la carriera di pilota, sia a chi vuole dedicarsi al volo come attività ricreativa».

L’aviosuperficie di Castiadas è nata nel 1995, grazie all’iniziativa di Efisio Contini (oggi 78enne), ex emigrato e appassionato di volo, che una volta tornato in Sardegna ha deciso di realizzare il suo sogno insieme al figlio Paolo.

«Oggi c’è una grande richiesta di piloti – aggiunge Contini – certo, non è un percorso facile, ma adesso anche qui nel Sarrabus per i ragazzi c’è la possibilità di frequentare una scuola di volo. In prospettiva ci sono molte opportunità di lavoro».

