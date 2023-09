Canti e balli tradizionali, degustazioni di prodotti e piatti tipici ed esposizioni di artigiani e hobbisti: torna sabato a Capoterra la “Notte bianca delle tradizioni popolari”, appuntamento giunto alla nona edizione, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro loco e l’associazione culturale Su Connottu.

Si parte alle 15, con l’apertura degli stand espositivi, le visite guidate a Casa Melis, dove alle 18 verrà presentato il libro “Musica, Dimonios” di Andrea Atzeni e Alessandro Garau, e le iniziative organizzate dai commercianti. Alle 19, a Casa Melis, verrà presentata la candidata a Miss Mondo, Debora Piscedda, che vestirà l’abito tradizionale sardo: interverrà il Coro Campidano di Assemini.

Alle 20, in corso Gramsci, concerto itinerante del Coro Campidano, del tenore Montalbo di Siniscola, e balli sardi a cura del gruppo folk Sa Scabitzada di Capoterra. Alle 20, in piazza Sardegna, sagra del cinghiale a cura della Pro loco: a seguire vestizione delle maschere sarde “S’Urtzu e Sos Bardianos” di Ula Tirso. Alle 23.30, in piazza Brigata Sassari, i “Murradores de Su Connottu” si sfidano nel gioco della murra: chiuderà la rassegna, a mezzanotte, nella corte di Casa Melis, l’esibizione dei Suoni Alternativi.

