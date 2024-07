Dieci ore in cui potranno verificarsi cali di pressione o l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nella parte nord del centro abitato: domani, dalle 8 alle 18, a causa di alcuni interventi programmati sulle reti cittadine, il servizio idrico non verrà garantito regolarmente.

I lavori fanno parte del piano di efficientamento delle linee di distribuzione di Capoterra, i tecnici di Abbanoa interverranno nella zona compresa tra via Sardegna e via Carbonia per portare avanti alcuni manutenzioni programmate.

Per poter eseguire i lavori, tra le 8 e le 18 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nella parte del centro abitato a nord rispetto a via Amendola dove si verificheranno cali di pressione e interruzioni. Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

