Via libera ai lavori di completamento della pavimentazione di corso Gramsci. Gli interventi permetteranno di ultimare il lungo intervento di restyling dell’arteria stradale che attraversa in centro di Capoterra, cominciato dalla precedente amministrazione comunale, e di sostituire anche i sottoservizi.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, introduce il programma degli interventi: «Finalmente potremo chiudere una volta per tutte il programma dei lavori previsti in corso Gramsci, rendendo più decoroso il tratto che parte dalla chiesa di Sant’Efisio all’incrocio con via Cagliari, saremo inoltre in grado di sostituire le linee dell’acqua e dei reflui fognari ormai datate. Le ruspe sono entrare in azione nei giorni scorsi: l’obiettivo è quello di completare i lavori entro il prossimo maggio».

Terminati i lavori su corso Gramsci l’attenzione si sposterà su vico Roma, dove il Comune spera di intervenire nell’immediato realizzando la pavimentazione in pietra, attingendo dal denaro risparmiato dal cantiere aperto nei giorni scorsi. Silvia Sorgia anticipa l’apertura dei prossimi cantieri che, da qui all’estate, interesseranno l’intero territorio: «Le mense scolastiche di via Caprera e di Corte Piscedda, la realizzazione dell’area pedonale in viale Sant’Efisio, la costruzione del veliero multigioco a Maddalena spiaggia: sono solo alcune delle opere che realizzeremo in questi mesi. L’obiettivo è quello di portare avanti il piano delle opere pubbliche che abbiamo stilato per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini».

